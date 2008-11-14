Украина надеется на 5-9 млн. тонн азербайджанской нефти

Президент Азербайджана Ильхам АЛИЕВ надеется, что до конца года будет подготовлено полное технико-экономическое обоснование проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК).

Об этом он заявил, открывая 4-й энергетический саммит, который проходит сегодня в Баку.

Президент Азербайджана отметил, что состоялось серьезное обсуждение использования нефтепровода Одесса-Броды и возможностей его продления до Гданьска. «У этого проекта хороший потенциал», - сказал И.АЛИЕВ.

По его словам, «мы надеемся, что до конца этого года у нас будет полное технико-экономическое обоснование данного проекта».

Украина надеется на готовность Азербайджана поставлять 5-9 млн. тонн нефти ежегодно для проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК), сообщил журналистам уполномоченный представитель Президента Украины по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ перед началом энергетического саммита в Баку.

Отвечая на вопросы журналистов, имеет ли Азербайджан возможности для снабжения нефти через будущий коридор, Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил: «Если главы государств сегодня поддержат проект как перспективный, рентабельный, то, ввиду того, что мы находимся в фактически нефтяной столице Кавказа, не является ли это подтверждением того, что нефть есть? Нефть есть. Другое дело, что необходимо заключать контракты и надо иметь маршрут поставки этой нефти».

Б.СОКОЛОВСКИЙ добавил, что в данном случае речь идет о снабжении нефти через нефтепровод "Одесса-Броды" и дальше в Европу. Он добавил, что «не стоит вопрос нефти для заполнения нефтепровода». Б.СОКОЛОВСКИЙ также отметил, что сейчас речь идет о возможных объемах прокачки нефти от 5 до 9 млн. тонн в зависимости от ее потребителей. Он сказал, что в Украине есть потребители ориентировочно на 5-6 млн. тонн, и также есть потребители западнее Украины, которые готовы потреблять до 3 млн. тонн нефти ежегодно.