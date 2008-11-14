Украина и США: сотрудничество в сфере энергетики

В Баку Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел сегодня встречу с министром энергетики США Самуэлем БОДМАНОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, стороны обсудили украинско-американское сотрудничество в энергетической сфере.

Глава Украинского государства выразил заинтересованность Украины в дальнейшем широком развитии двустороннего энергетического сотрудничества с США, в первую очередь его инвестиционной составляющей в таких сферах, как ядерная энергетика, добыча углеводородов, энергосберегающие технологии, альтернативная и возобновляемая энергетика. Президент отметил, что использование инвестиций и опыта американских энергокомпаний, привлечение технической помощи США и новейших технологий в указанные сферы позволило бы Украине существенно улучшить состояние собственной энергетической безопасности.

По словам В.ЮЩЕНКО, Украина рассчитывает на продолжение активной поддержки правительством США нашей энергетической политики, особенно по реализации мероприятий по диверсификации источников и путей поставок энергоносителей. Президент также выразил надежду на скорую реализацию договоренности относительно создания украинско-американской рабочей группы по вопросам энергетики. «Мы также заинтересованы в учреждении механизма трехсторонних консультаций по вопросам энергобезопасности в формате Украина – США – ЕС», – добавил В.ЮЩЕНКО.

В свою очередь американская сторона, в частности, выразила заинтересованность в более тесном сотрудничестве с СП «Сарматия».

С.БОДМАН также отметил, что вопросы энергетического сотрудничества Украины и Соединенных Штатов Америки останутся актуальными и после формирования в США нового правительства.