Ющенко призывает к защите проекта ЕАНТК от политического влияния

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что потенциальные участники проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора должны защитить его от политического влияния других сторон.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил, выступая на заседании энергетического саммита в Баку.

По словам В.ЮЩЕНКО, содержание проекта ЕАНТК с каждым новым саммитом увеличивается и усиливается. Он напомнил, что на первых энергетических саммитах происходило обсуждение лишь наиболее общих вопросов проекта. А теперь количество его участников значительно увеличились, и стороны переходят к более конкретным шагам по его реализации.

В.ЮЩЕНКО отметил, что очень важным фактором является политическая поддержка глав государств - участников этого проекта, тогда, по его мнению, бизнес будет идти за ними.

Президент Украины напомнил, что технико-экономическое обоснование этого проекта предусматривает прокачку нефти от Азербайджана через страны Причерноморья до стран Балтии и других государств Европы. «Первые результаты очень положительные», – подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он согласен с мнением Президента Азербайджана Ильхама АЛИЕВА, что в декабре этого года стороны проекта увидят его полное технико-экономическое обоснование, с четким виденьем этого проекта.

Президент Украины выразил уверенность, что следующей целью стран - участниц проекта должна стать защита данного проекта. В частности, по его словам, необходимо «защитить эту идею от политических влияний».

Вместе с тем В.ЮЩЕНКО отметил, что Украина не против диалога с любой стороной относительно ЕАНТК.

В.ЮЩЕНКО поддержал идею Президента Литвы Валдаса АДАМКУСА относительно углубления участия Европейского Союза в этом проекте и поблагодарил представителей Еврокомиссии за постоянное участие в энергетических саммитах. Также В.ЮЩЕНКО поблагодарил представителя Соединенных Штатов за участие в обсуждении реализации проекта нефтетранспортного коридора. «Нам нужна политическая и бизнесовая поддержка Соединенных Штатов», – сказал он, добавив, что говорил об этом с министром энергетики США Самуэлем БОДМАНОМ, который также принимает участие в работе саммита.

Президент Украины напомнил, что Украина готова построить на своей территории нефтеперерабатывающий завод, а также сеть автозаправочных станций, в частности в рамках реализации проекта нефтетранспортного коридора. Он также напомнил о желании Украины запустить нефтепровод Одесса-Броды в аверсном режиме.

Стоит отметить, уполномоченный представитель Президента Украины по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ перед началом энергетического саммита в Баку заявил, что Украина надеется на готовность Азербайджана поставлять 5-9 млн. тонн нефти ежегодно для проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК).

Отвечая на вопросы журналистов, имеет ли Азербайджан возможности на поставку нефти через будущий коридор, Б.СОКОЛОВСКИЙ сказал: «Если главы государств сегодня поддержат проект как перспективный, рентабельный, то, ввиду того, что мы находимся в фактически нефтяной столице Кавказа, не является ли это подтверждением того, что нефть есть? Нефть есть. Другое дело, что необходимо заключать контракты и надо иметь маршрут поставки этой нефти».

Б.СОКОЛОВСКИЙ добавил, что в данном случае речь идет о снабжении нефти через нефтепровод "Одесса-Броды" и дальше в Европу. Он добавил, что «не стоит вопрос о нефти для заполнения нефтепровода». Б.СОКОЛОВСКИЙ также отметил, что сейчас речь идет о возможных объемах прокачки нефти от 5 до 9 млн. тонн в зависимости от ее потребителей. По его словам, в Украине есть потребители, ориентировочно, на 5-6 млн. тонн, и также есть потребители западнее Украины, которые готовы потреблять до 3 млн. тонн нефти ежегодно.