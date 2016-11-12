В Кремле заявили, что Путин снова распорядился подать газ в украинский Геническ из оккупированного Крыма

В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин снова распорядился подать газ в украинский Геническ из оккупированного Крыма.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом Путин сказал на встрече с главой оккупационной власти Крыма Сергеем Аксеновым.

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В частности, Аксенов заявил, что поступило обращение от жителей города Геническа, Генического района Херсонской области Украины. «Люди просят разрешения о поставках природного газа с территории Крыма в этот город и в этот район. Там ситуация близка к гуманитарной катастрофе, ситуация повторяется прошлого года, когда тоже люди в разгар зимы остались без тепла, без газа», - сказал он.

Аксенов добавил, что в прошлом году этот город был обеспечен газом. «При поставках прошлого года образовалась задолженность 18 миллионов рублей перед нашим ГУП «Черноморнефтегаз». Задолженность до сих пор не погашена, однако поскольку ситуация там критическая, Владимир Владимирович, просим вашего разрешения обеспечить такие поставки», - сказал он.

На это Путин ответил: «Надо, конечно, наладить финансовую дисциплину в отношениях с соседями, это понятно. Но, тем не менее, помочь нужно, так что сделайте все то же самое, что и в прошлом году».

Как сообщал УНИАН, 2 января 2016 года в Геническе из-за резкого снижения температуры упало давление в системе газоснабжения, и более 2 тыс. абонентов многоэтажных домов и 400 абонентов частного сектора остались без газа.

По данным НАК «Нафтогаз Украины», город Геническ с начала оккупации Россией Крыма обеспечивается газом из месторождения Стрелковое, расположенного в Херсонской области возле Арабатской стрелки. Так, поставки газа для нужд населения города в летний период осуществляются за счет текущей добычи на месторождении, а избыток добытого передается для временного хранения в ПХГ Глебовское, которое находится на временно оккупированной территории Крыма. Зимой украинский газ отбирается из ПХГ и направляется в Геническ для покрытия пиковых уровней потребления.

В НАК заявили, что с 1 января оккупационные власти Крыма в течение четырех суток блокировали херсонский газ, хранящийся в Глебовском подземном хранилище. «Российский газ в Геническ не поставлялся и не поставляется», - заявили в «Нафтогазе».

Глава Генической райгосадминистрации Александр Воробьев назвал проблемы с газоснабжением в Геническе результатом российских провокаций.

Вечером 4 января Крым якобы по личному указанию Путина открыл задвижку и пустил газ.

5 января в Генической райгосадминистрации заявили, что газоснабжение в Геническе восстановлено в полном объеме.