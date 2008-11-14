Нефтепровод Одесса-Броды важен для Европы

Участники IV Энергетического саммита признают важность нефтепровода Одесса-Броды в системе ЕАНТК для поставок нефти на европейские рынки.

Об этом говорится в декларации Бакинского энергетического саммита, который состоялся сегодня в Азербайджане.

«Признаем значимость задействования нефтепровода Одесса-Броды в системе Евразийского нефтетранспортного коридора для поставок нефти на европейские рынки», - говорится в декларации.

Также участники саммита приветствуют инициативы по созданию Каспийско-Черноморско-Балтийского энерготранзитного пространства с целью объединения усилий стран-участниц для обеспечения необходимых условий транспортировки углеводородов и отмечают важность продолжения этой работы.

Участники саммита выражают удовлетворение созданной ранее новой организационной структурой международного трубопроводного предприятия «Сарматия» и разработкой необходимых условий эксплуатации нефтепровода Одесса-Броды-Плоцк-Гданьск.

К этой декларации по результатам IV Энергетического саммита присоединились Азербайджан, Болгария, Греция, Грузия, Италия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, США, Турция, Украина, Венгрия, Швейцария, Эстония и Европейская Комиссия.