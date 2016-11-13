Глава Генической РГА опроверг заявление Кремля о подаче газа из оккупированного Крыма

Об этом пишет местное издание «Новый визит».

«Я, как украинец, не смотрю российские каналы, но судя по входящим звонкам, понимаю, что происходит. Во-первых, на территории оккупированного Крыма нет своего газа и они не могут нам помогать. Во-вторых, у нас дефицит газа может возникнуть при больших морозах в течение нескольких недель. И его не хватит только 30% абонентов, которых всего 6 000, а не 70 тыс., как врут российские пропагандисты. Сейчас в Геническом районе газ в избытке и мы сами можем помочь украинцам в Крыму. А в-третьих, украинский Премьер-министр Владимир Гройсман мне лично пообещал, что в ближайшее время проблема с газом в Геническе будет решена государством», – заявил Воробьев.

Как сообщал УНИАН, в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин распорядился подать газ в украинский Геническ из оккупированного Крыма.

Ранее, 2 января 2016 года в Геническе из-за резкого снижения температуры упало давление в системе газоснабжения, и более 2 тыс. абонентов многоэтажных домов и 400 абонентов частного сектора остались без газа.

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По данным НАК «Нафтогаз Украины», город Геническ с начала оккупации Россией Крыма обеспечивается газом из месторождения Стрелковое, расположенного в Херсонской области возле Арабатской стрелки. Так, поставки газа для нужд населения города в летний период осуществляются за счет текущей добычи на месторождении, а избыток добытого передается для временного хранения в ПХГ Глебовское, которое находится на временно оккупированной территории Крыма.

Зимой украинский газ отбирается из ПХГ и направляется в Геническ для покрытия пиковых уровней потребления. В НАК заявили, что с 1 января оккупационные власти Крыма в течение четырех суток блокировали херсонский газ, хранящийся в Глебовском подземном хранилище.

«Российский газ в Геническ не поставлялся и не поставляется», - заявили в «Нафтогазе». Председатель Генической райгосадминистрации Александр Воробьев назвал проблемы с газоснабжением в Геническе результатом российских провокаций.

Вечером 4 января Крым якобы по личному указанию Путина открыл задвижку и пустил газ. 5 января в Генической райгосадминистрации заявили, что газоснабжение в Геническе восстановлено в полном объеме.