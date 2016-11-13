В оккупированном Крыму продолжают заявлять о намерениях поставлять газ украинскому Геническу

Об этом сообщает российское информагентство РИА «Новости».

"Крым не пострадает, там объемы могут быть небольшие — до полумиллиона кубометров", — сказал Аксенов.

При этом он отметил, что поставки прошлого года Украина до сих пор не оплатила, долг составил 18 млн рублей.

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Как сообщал УНИАН, 12 ноября в пресс-службе Кремля заявили, что президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с Аксеновым распорядился подать газ в украинский Геническ из оккупированного Крыма. По словам Аксенова, поступило обращение от жителей Геническа о поставках газа в город из Крыма. «Там ситуация близка к гуманитарной катастрофе, ситуация повторяется прошлого года, когда тоже люди в разгар зимы остались без тепла, без газа», - цитирует пресс-служба Кремля «главу» Крыма.

В свою очередь глава Генической райгосадминистрации Александр Воробьев опроверг информацию пресс-службы Кремля о подаче в Геническ газа из оккупированного Крыма. По его словам, потребности в дополнительных поставках газа городу нет.