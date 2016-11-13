В "Укртрансгазе" отрицают поставки газа в Украину из оккупированного Крыма

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь ПАО "Укртрансгаз" Максим Белявский.

«Украина не получает газ с временно оккупированной территории Крыма, в «Укртрансгазе» такой информации нет», - написал он.

Белявский добавил, что суточное потребление газа Геническом составляет 31,2 тыс.куб.м, а местная добыча на Арабатской стрелке продуцирует 33,6 тыс. кубометров голубого топлива. «Газа хватает», - отметил он и подчеркнул: «Поэтому высказывания оккупантов лишь самопиар и информоперация».

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Как сообщал УНИАН, 12 ноября в пресс-службе Кремля заявили, что президент РФ Владимир Путин во время встречи с так называемым «главой» правительства аннексированного Крыма Сергеем Аксеновым распорядился подать газ в украинский Геническ из оккупированного Крыма. По словам Аксенова, поступило обращение от жителей Геническа о поставках газа в город из Крыма. «Там ситуация близка к гуманитарной катастрофе, повторяется прошлогодняя ситуация, когда люди в разгар зимы остались без тепла, без газа», - цитирует пресс-служба Кремля «главу» Крыма.

В свою очередь глава Генической райгосадминистрации Александр Воробьев опроверг информацию пресс-службы Кремля о подаче в Геническ газа из оккупированного Крыма. По его словам, потребности в дополнительных поставках газа городу нет.

Сегодня, 13 ноября, Аксенов заявил, что объемы поставок газа Геническу не превысят полмиллиона кубометров. При этом он отметил, что Украина до сих пор не оплатила поставки прошлого года, долг составляет 18 млн рублей.