Из-за сильных снегопадов обесточено 90% Тернопольщины
Снежные заносы на дорогах достигают 40 сантиметров.
Об этом сообщает пресс-служба «Укравтодора» в Facebook.
«В настоящее время самая большая проблема - 90% области осталась без света», - говорится в сообщении.
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Кроме того, отмечается, что снежные заносы на дорогах достигают 40 сантиметров.
«Дорожники на связи с губернатором - оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям работает», - добавили в «Укравтодоре».
В ведомстве проинформировали, что на дорогах работает 120 единиц техники - это 99% от существующей техники Тернопольского облавтодора.
«Привлекли также дополнительную технику от частных организаций. Основные маршруты под контролем. Однако снег и ветер не утихает. Через час после очистки дороги снова засыпает», - добавили в пресс-службе.
Как сообщал УНИАН, в связи с ухудшением погодных условий еще с утра было запрещено движение грузового транспорта на автомобильных дорогах государственного значения в пределах Тернопольской, Хмельницкой и Львовской областей.