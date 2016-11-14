Цена на нефть упадет до $35 в случае срыва переговоров ОПЕК – эксперт

Цены на нефть могут упасть до $35 за баррель, если странам не удастся договориться об уровне заморозки добычи нефти, считает председатель совета директоров PIRA Energy Group Гэри Росс, предсказавший падение цен на нефть ранее.

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По его мнению, в случае, если странам удастся достигнуть соглашения, стоимость нефти может вырасти до $60, что на 30% выше нынешней стоимости, сообщает RNS.

«ОПЕК должен достичь соглашения, чтобы снова вернуться на рынок. На наш взгляд, они сократят добычу, и когда дойдет до дела, 30 ноября все достигнут соглашения», — сказал он.

В конце сентября ОПЕК на неформальной встрече в Алжире согласовала ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей нефти в сутки, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет.