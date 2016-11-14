"Нафтогаз": газ из оккупированного Крыма в Геническ не поступает, заявления об обратном – ложные

Город Геническ (Херсонская обл.) с начала оккупации Россией Автономной Республики Крым обеспечивается газом исключительно из месторождения Стрелковое, расположенного в Херсонской области возле Арабатской стрелки.

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Об этом говорится в официальном сообщении НАК "Нафтогаз Украины" на его странице в Facebook.

«Суточных объемов добычи на месторождении Стрелковое более чем достаточно для покрытия текущих потребностей Геническа. Газ из оккупированной территории АР Крым сейчас не поступает. Заявления об обратном – ложные», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября в пресс-службе Кремля заявили, что президент РФ Владимир Путин во время встречи с так называемым «главой» правительства аннексированного Крыма Сергеем Аксеновым распорядился подать газ в украинский Геническ из оккупированного Крыма. По словам Аксенова, поступило обращение от жителей Геническа о поставках газа в город из Крыма.

В свою очередь глава Генической райгосадминистрации Александр Воробьев опроверг информацию пресс-службы Кремля о подаче в Геническ газа из оккупированного Крыма. По его словам, потребности в дополнительных поставках газа городу нет.

Позднее В «Укртрансгазе» заверили, что Геническ обеспечен газом местной добычи, а Украина газ с временно оккупированной территории Крыма не получает.