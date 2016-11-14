"Энергоатом" планирует в 2017 году начать экспорт электроэнергии в Беларусь

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" рассчитывает в 2017 году начать экспорт электроэнергии в Беларусь.

Об этом сообщил глава компании Юрий Недашковский во время встречи с журналистами.

"Мы серьезно готовимся к экспорту, когда будет избыток мощностей. Пока подписан рамочный договор, он завизирован с белорусской стороны и завизирован с нашей стороны. Я поставил подпись, но также там должны быть подписи представителей "Укрэнерго" (госкомпания - оператор объединенной энергосистемы – УНИАН) и "Энергорынка" (госкомпания - оптовый покупатель электроэнергии – УНИАН)… есть круг других участников", - сказал Недашковский.

Также, по его словам, для начала экспорта необходимо, чтобы Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, снизила цену электроэнергии, которая отпускается на экспорт, убрав из ее структуры дотационные сертификаты (сумма для покрытия тарифов населению).

Напомним, Украина не экспортировала электроэнергию в Беларусь с 2014 года.

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Как сообщал УНИАН, в 2015 году Украина сократила валютную выручку от экспорта электроэнергии по всем направлениям в 3,2 раза по сравнению с предыдущим годом – до 150,1 миллиона долларов.

За 10 месяцев 2016 года Украина сократила экспорт электроэнергии (в денежном выражении) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 2,4% - до 123,3 миллиона долларов.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.