Запасы дефицитного антрацитового угля на ТЭС увеличились на 13%

Запасы дефицитного антрацитового угля на складах украинских теплоэлектростанций с 6 по 13 ноября текущего года увеличились на 13,4% – до 865 тысяч тонн.

Об этом говорится в сообщении оператора Объединенной энергетической системы Украины госкомпании "Укрэнерго".

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Также сообщается, что запасы угля газовой марки увеличились на 0,3% – до 951 тысячи тонн с 948 тысяч тонн.

В целом запасы твердого топлива на складах ТЭС за неделю выросли на 6,1% – до 1,816 миллиона тонн.

Согласно сообщению, запасы резервного вида топлива, мазута, выросли на 5,4% – до 35,1 тысячи тонн.

Как сообщал УНИАН, после инициированной Россией войны на Донбассе Украина потеряла в этом регионе большое количество шахт, добывающих антрацит. Для решения проблемы поставок Украина временно закупала топливо в Южно-Африканской Республике.