Порошенко призвал Евросоюз подумать о последствиях допуска "Газпрома" к газопроводу OPAL

Президент Украины Петр Порошенко призвал Европейский Союз еще раз обсудить политические и экономические последствия решения Европейской комиссии, разрешающего российскому газовому монополисту «Газпрому» использовать дополнительные возможности немецкого газопровода OPAL для доставки газа в Европу в обход Украины.

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Об этом глава украинского государства сказал во время встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

«Мы всегда ценили позицию Швеции по проектам OPAL и Nord Stream. Мы обсудим их сегодня. Это политически мотивированные проекты, которые не имеют экономического смысла. И открытая дискуссия по ним была бы очень эффективна для нас», - сказал Порошенко.

Справка УНИАН. Немецкий газопровод OPAL - это сухопутное продолжение газопровода «Северный поток», доставляющего газ из России в страны Евросоюза, минуя транзитные страны. На сегодняшний день газопровод является крупнейшим в Германии инфраструктурным энергетическим проектом, он эксплуатируется с 2011 года.

В настоящее время Германия и Россия пытаются вывести газопровод OPAL из-под действий Третьего энергопакета, согласно которому 50% газопровода должно принадлежать третьим сторонам. Россия принципиально не соглашалась и не соглашается с этим требованием. В этой связи возможности газопровода используются лишь наполовину.

Однако в октябре ЕК выставила не используемые мощности на открытый аукцион, участие в котором может принять и «Газпром». В случае победы российской компании, в резерве останутся лишь 10-20% мощностей газопровода. Объем транзита топлива в обход Украины в этом случае вырастет.

По подсчетам госхолдинга «Нафтогаз Украины», в случае предоставления "Газпрому" дополнительного доступа к 30% мощностей OPAL, транзит газа через Украину сократится на 10-11 млрд кубометров топлива в год, а транзитная выручка Украины – на 290-320 млн долл. США по старому тарифу. Если "Газпром" получит доступ к дополнительным 40% мощностей OPAL, транзитные потери Украины составят 13,5-14,5 млрд кубометров топлива в год, а транзитные доходы сократятся на 395-425 млн долл.

В то же время, в Еврокомиссии настаивают, что в случае предоставления «Газпрому» дополнительных возможностей транзита через OPAL, «украинский» транзит не уменьшится. Более того, вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович сказал, что продолжение транспортировки газа через Украину остается стратегическим приоритетом для ЕС.