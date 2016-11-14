Глава "Энергоатома" назначил гендиректора Запорожской АЭС

Президент Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Юрий Недашковский назначил на должность генерального директора Запорожской атомной электростанции заместителя гендиректора Ривненской АЭС Александра Остаповца.

Об этом сообщает пресс-служба компании со ссылкой на приказ президента "Энергоатома" от 14 ноября 2016 года.

"Генеральным директором Запорожской АЭС назначен участник программы перспективного президентского резерва, заместитель генерального директора Ривненской АЭС Александр Остаповец. Соответствующий приказ, согласованный Министерством энергетики и угольной промышленности, президент "Энергоатома" Юрий Недашковский подписал 14 ноября 2016 года", - говорится в сообщении.

В компании сообщают, что в марте 2008 года Остаповец был назначен на должность заместителя начальника реакторного цеха №2 по эксплуатации, а в 2009 году - начальником смены третьего и четвертого энергоблоков.

Кроме того, Остаповец имеет опыт работы с персоналом. С 2009 по 2013 годы он занимался подготовкой оперативного персонала в учебно-тренировочном центре РАЭС. В октябре 2013 года возглавил отдел кадров, а в июне 2015 года стал заместителем генерального директора Ривненской АЭС по персоналу.

В 2015 году он прошел отбор и разработанный по лучшим мировым практикам с учетом украинских реалий курс обучения в группе перспективного кадрового резерва на должность президента НАЭК "Энергоатом".

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Как сообщал УНИАН, 21 августа временно исполняющим обязанности гендиректора ЗАЭС был назначен вице-президент "Энергоатома" Владимир Пышный.

Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй - в 1985 г., третий - в 1986 г., четвертый - в 1987 г., пятый - в 1989 г., шестой - в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2% до 22%.

В последние годы станция вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране.