Цены на нефть возобновили рост - Brent подорожала до $45

Мировые цены на "черное золото" повышаются утром во вторник в ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах, сообщает Росбалт.

"Январские фьючерсы на нефть эталонной марки Brent поднялись на Лондонской бирже ICE Futures на 0,76% до 45,19 доллара за баррель. Декабрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 0,87% до 44,19 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Как напоминает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, "накануне котировки нефти в течение дня обновили локальный минимум, снизившись с 45,6 до 44,2 доллара за баррель марки Brent - минимального значения с 11 августа".

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"Однако к концу дня "медведи" начали фиксировать прибыль после затянувшегося падения цен на "черное золото", и в результате нефть закончила торги понедельника у отметки 45,4 доллара", - говорится в обзоре эксперта.

По его словам, во вторник на азиатской сессии "рост продолжился, в результате чего цены пришли в диапазон 45,8-45,9 доллара".

"Одна из причин отскока нефти, торгующейся за доллары, - пауза в длившемся несколько дней росте самого доллара. Сегодня глубоким вечером выйдет отчет Американского нефтяного института API по запасам нефти. Неделю назад статистика показала рост запасов в США на 4,4 миллиона баррелей", - указывает Иосуб.