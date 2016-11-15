ВР обратилась к ЕС относительно рисков строительства газопроводов в обход Украины

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 264 народных депутата из 359, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметила в своем выступлении председатель Комитета по иностранным делам Анна Гопко, постановление принимается с учетом поправок, которые были розданы депутатам для ознакомления. Но озвучены они не были.

В обращении парламента отмечается, что, несмотря на военную агрессию со стороны РФ, Украина остается надежным партнером в вопросе транспортировки природного газа в Европейский Союз.

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Среди прочего парламент подтверждает готовность к дальнейшему реформированию энергетической сферы и скоординированным действиям по обеспечению большей согласованности энергетической политики между Украиной и государствами - членами ЕС.

Вместе с тем ВР выражает глубокую обеспокоенность в связи с намерениями о строительстве транзитных газопроводов в обход Украины и считает, что реализация проектов строительства транзитных газопроводов в обход Украины, а также предоставление дополнительных возможностей ОАО "Газпром" для увеличения объемов перекачки газа через существующие газопроводы, в частности, противоречит стратегии энергетической безопасности ЕС, которая заключается в диверсификации источников и маршрутов энергоснабжения; угрожает энергетической безопасности стран Центральной и Восточной Европы, которые зависят от поставок газа из одного источника; лишает ЕС реальной конкуренции и будет препятствовать созданию эффективного энергетического союза в Европе.

Кроме того, как считает парламент, это ставит под угрозу дальнейшее использование газотранспортной системы Украины для поставок газа в Европу и существование маршрута Ямал - Европа через Польшу. ВР также считает это направленным на уничтожение возможности создания ликвидного и взаимосвязанного газового рынка в Энергетическом сообществе и объединения газовых рынков Центральной, Восточной и Южной Европы с рынком Энергетического Сообщества.

Украинский парламент подчеркивает, что это также не соответствует цели и принципам Энергетического сообщества, требованиям Третьего энергетического пакета в части разделения функций по транспортировке и поставке природного газа и обеспечения возможности для предоставления доступа третьим сторонам.

ВР отмечает, что строительство газопроводов в обход Украины является политически мотивированным. "Его единственной целью является продвижение геополитических целей Российской Федерации по ослаблению Украины и дестабилизации всего региона", - говорится в обращении.

Так, Верховная Рада призывает Европейский парламент, Европейскую комиссию, национальные парламенты и государства - члены ЕС поддержать Украину на пути внедрения энергетических реформ в соответствии с международными обязательствами, гармонизации законодательства Украины с ЕС и интеграции энергетических рынков Украины в рынок Европейского энергетического сообщества.

Также украинский парламент призывает присоединиться к совместной модернизации и эксплуатации газотранспортной системы Украины с целью максимальной ее загрузки и совместного обеспечения бесперебойной и надежной транспортировки по территории Украины и поставки природного газа в государства - члены Европейского Союза; соблюдать принцип солидарности и не допустить реализации политически мотивированных проектов по строительству газопроводов в обход Украины, что противоречит Энергетической стратегии ЕС по диверсификации источников поставок, а также ставит под угрозу энергетическую безопасность ЕС и Украины.

Кроме того, ВР призвала содействовать выполнению положений международных соглашений и внутриевропейских стратегических документов в части усиления энергетической безопасности и улучшения сотрудничества в энергетической сфере между ЕС и Украиной.