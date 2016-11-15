Тариф на электроэнергию для тепловой генерации вырос на 125% из-за формулы "Роттердам плюс" - эксперт

В Украине средняя цена реализации электроэнергии на оптовый рынок со стороны компаний-операторов теплоэлектростанций с весны 2015 года по 1-10 ноября 2016 года выросла на 125% - до 1,8 гривни за кВт-ч, что является прямым следствием использования формулы ценообразования на энергетический уголь "Роттердам плюс".

Об этом, ссылаясь на данные госпредприятия "Энергорынок", сообщил эксперт по вопросам энергетики, бывший член Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Андрей Герус.

"Тариф ТЭС за 10 дней ноября снова вырос. Теперь 1,8 грн… плюс 125% к весне 2015 года", - отметил он.

По информации эксперта, такая цена на электроэнергию покрывает стоимость угля на уровне 2500 гривень за тонну, тогда как государственные шахты реализуют угольную продукцию по 1330 гривень за тонну.

"Эти тарифы есть прямым последствием применения формулы "Роттердам плюс", которая ранее была введена НКРЭКУ", - отметил эксперт.

Герус сообщил, что генерирующие компании, например, ДТЭК, которая принадлежит Ринату Ахметову, импортировали уголь лишь антрацитовой группы, в то время как уголь газовой группы полностью добывается на украинских шахтах. Таким образом, цены импорта угля не должны коренным образом влиять на тариф на электроэнергию, отметил эксперт.

"Такого рентабельного бизнеса у Ахметова не было никогда при предыдущей власти", - добавил Герус.

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Как сообщал УНИАН, в апреле текущего года НКРЭКУ утвердила рыночную методику расчета оптовой цены электроэнергии, которая базируется на европейском индексе цен на уголь.

По информации главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, предельная цена на уголь будет формироваться на основе цены (индекс API 2), которая формируется в результате торгов на бирже в Роттердаме (Нидерланды), вместе со стоимостью транспортировки этого угля на внутренний рынок (так называемая формула "Роттердам плюс доставка"). По мнению НКРЭКУ, такая методика расчета устранит ручное регулирование цены, обеспечит независимость от поставок из зоны АТО и избавит Украину от проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.

В июне-июле премьер-министр Украины Владимир Гройсман давал поручение детально разобраться с использованием формулы "Роттердам плюс" при закупке угля. В ответ на это поручение министр энергетики Игорь Насалик заявлял, что Минэнергоугля закладывает в основу цены угля для отечественных потребителей среднюю стоимость топлива на бирже в Польше, а не в голландском Роттердаме, как предлагалось ранее.

В начале ноября Насалик сказал, что ДТЭК закупил 79 тысяч тонн антрацита из ЮАР по цене 84 долларов за тонну.