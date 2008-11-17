ЕС намерен расширить Европейское энергетическое сообщество

Европейский Cоюз стремится расширить Европейское энергетическое сообщество за счет Украины, Молдовы и Турции для внедрения в этих странах энергетических правил ЕС.

Об этом говорится в послании директора политического подразделения Совета ЕС Хельги ШМИД, адресованном участникам Второго киевского форума безопасности «Черноморско-Каспийский регион и европейская энергетическая безопасность», пишет еженедельник «Зеркало недели» (№ 43 (722) от 15-21 ноября 2008 года).

Как сообщила Х.ШМИД, на той неделе Европейская комиссия опубликует «Стратегический энергетический обзор», в котором особое внимание уделено безопасности поставок энергоресурсов. В частности, по ее словам, речь пойдет о независимой интеграции наиболее изолированных европейских стран в европейские газовые и энергетические сети.

Рассчитывая на своих партнеров, ЕС намерен направить основные усилия на ускорение развития отношений со странами-производителями и транзитерами для обеспечения стабильных поставок и диверсификации источников и маршрутов поставок.

«Мы видим расширение Европейского энергетического сообщества за счет включения в него Молдовы, Турции и Украины с тем, чтобы энергетические правила ЕС распространялись на всех наших соседей. Это обеспечит прозрачность и улучшит регулирование рынков», — отметила Х.ШМИД.

Она подчеркнула, что в этом контексте важным является углубление регионального сотрудничества: «С учетом того, что общие вызовы становятся все более серьезными, для нас сегодня очень важно вести диалог относительно энергетической политики и методов, благодаря которым мы можем совместно разрешать эти проблемы».