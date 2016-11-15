Цена нефтяной корзины ОПЕК опустилась ниже $41 за баррель

Цена нефтяной корзины ОПЕК в понедельник, 14 ноября, понизилась на 0,6 доллара, или на 1,44%, до 40,94 доллара за баррель, тогда как в предыдущий торговый день она составляла 41,54 доллара за баррель, сообщает Росбалт со ссылкой на материалы на сайте картеля.

Термин "корзина" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) был официально введен 1 января 1987 года. Нефтяная корзина - это условная смесь, составленная из марок нефти, которые поставляют на мировой рынок 13 стран картеля. Историческим максимумом для корзины картеля является ценовая отметка 140,73 доллара за баррель, зафиксированная 3 июля 2008 год.

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Нефтяная корзина ОПЕК является одним из ключевых ценовых индикаторов мирового рынка нефти.

Утром во вторник мировые цены на "черное золото" повышались в ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах. Так, январские фьючерсы на нефть эталонной марки Brent поднялись на Лондонской бирже ICE Futures на 0,76% до 45,19 доллара за баррель. Декабрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 0,87% до 44,19 доллара за баррель.