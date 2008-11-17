Цена нефти продолжила падение

Нефть подешевела более чем на 1 долл. на торгах в понедельник, подойдя к минимальному уровню почти за два года на фоне отсутствия прорывов в борьбе с мировой рецессией на встрече лидеров стран "Большой двадцатки".

Новости о том, что ОПЕК, возможно, будет ждать до 17 декабря, вместо того, чтобы принять решение о сокращении производства в конце ноября, также негативно влияют на цены, передает Reuters.

Мировые лидеры в субботу согласовали несколько финансовых и кредитно-денежных мер, чтобы спасти глобальную экономику, однако отдельным правительствам придется самим справляться с последствиями кризиса.

Несмотря на то, что пакет экономических мер, согласованных странами G20, должен был убедить волатильные рынки и потребителей в способности мировых лидеров работать вместе, однако инвесторы не успокоились.

ОПЕК возможно будет ждать до декабря, прежде чем примет меры, чтобы достичь предпочитаемого уровня цен на нефть между 70 долл. и 90 долл. за баррель, поскольку эффект от последнего сокращения добычи пока неясен, заявил президент картеля в воскресенье.

На пресс-конференции Шакиб ХЕЛИЛЬ заявил, что видит собрание министров ОПЕК 29 ноября в Каире больше как "мозговой штурм", в результате которого могут быть сформулированы рекомендации к действиям во время заседания картеля в декабре.

Продолжающееся сокращение цен заставило некоторых членов группы призвать к дальнейшему сокращению производства, поскольку их доходы снизились.

Иран хочет, чтобы ОПЕК сократила добычу еще на 1,0-1,5 млн. баррелей в стуки на собрании в Каире. Кувейт, Йемен и Ливия также выражают опасения низкими ценами.

Напомним, 13 ноября "корзина" ОПЕК подешевела еще на 2,21 долл., а ее цена официально составила 47,73 долл./барр. Это самый низкий показатель с 31 мая 2005 г., когда цена "корзины" была 47,62 долл./барр.

12 ноября цена нефтяной "корзины" ОПЕК впервые почти за 22 месяца установилась ниже психологически важной для рынка отметки 50 долл./барр. и официально составила 49,94 долл./барр. - самый низкий показатель с 23 января 2007 г.

В марте 2008 года корзина была расширена до 13 сортов нефти за счет Эквадора. Таким образом, в настоящее время цена "корзины" ОПЕК определяется как средний арифметический показатель физических цен следующих сортов нефти, добываемой странами картеля: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Minas (Индонезия), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и BCF 17 (Венесуэла).

Отметим, поскольку из состава ОПЕК официально вышла Индонезия, нефть марки Minas, по всей видимости, будет вскоре исключена из состава нефтяной корзины картеля.

Термин "корзина ОПЕК" был официально введен 1 января 1987 года.