"Газпром" снова нарушает контрактные обязательства по транзиту газа – "Укртрансгаз"
Белявский отметил, что несмотря на нарушения российской стороной, Украина выполняет свои транзитные обязательства.
Российский газовый монополист компания "Газпром" поставляет газ для транзита в ЕС с несоблюдением контрактного давления на границе с Украиной, сообщил пресс-секретарь государственной компании - оператора газотранспортной системы Украины "Укртрансгаз" Максим Белявский на своей странице в соцсети Facebook.
"Северным соседям: перед тем как безосновательно обвинять, нужно для начала повысить давление на своей же пограничной станции до контрактного. Сегодня газоизмерительная станция Суджа (РФ): давление 57,7 атм. при норме 60 атм", - написал он.
Он отметил, что несмотря на нарушения российской стороной, Украина выполняет свои транзитные обязательства. "Вошло в Украину – 277 миллионов кубометров, вышло в Европу – 277,2 миллиона кубометров", – сообщил Белявский.
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Как сообщал УНИАН, 14 ноября президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил о рисках транзита газа в Европу через Украину.
Он обратил внимание на то, что в связи с прогнозируемой синоптиками холодной зимой могут возрасти риски несанкционированного отбора украинской стороной части российского газа, поставляемого в Европу в соответствии с действующими контрактами.
Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, "Газпром" обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 миллиардов кубометров природного газа.
По данным пресс-службы "Укртрансгаза", транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему за январь-октябрь 2016 года вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 65,3 миллиарда кубометров.