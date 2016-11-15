ОПЕК проведет новую встречу стран-нефтепроизводителей

Встреча стран-членов ОПЕК запланирована на середину декабря в Каире, заявил сегодня представитель министерства нефти Египта Хамди Абдель Азиз.

"ОПЕК проведет встречу стран-производителей нефти в Каире в середине следующего месяца", - сообщил представитель ведомства.

В свою очередь, представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад отметил, что глава ведомства намерен принять участие в этой встрече ОПЕК. По его данным, она запланирована на 11 - 12 декабря.

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30 ноября в Вене в рамках официальной встречи ОПЕК должны быть принято окончательное решение по мерам нормализации рынка нефти. Страны-экспортеры, входящие и не входящие в картель, ранее обсудили варианты реализации алжирского соглашения, однако единого мнения по итогам встречи не выработали. Единственным решением стало намерение снова встретиться в Вене перед запланированным саммитом организации.

Утром во вторник мировые цены на "черное золото" повышались в ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах. Так, январские фьючерсы на нефть эталонной марки Brent поднялись на Лондонской бирже ICE Futures на 0,76% до 45,19 доллара за баррель. Декабрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 0,87% до 44,19 доллара за баррель.