Страны СНГ обсудят переход в расчетах с РФ на рубли

Руководители национальных банков и министры финансов стран СНГ обсудят возможность перехода в расчетах с Российской Федерацией за поставки энергоносителей на рубли.

Как сообщила журналистам в Кишиневе премьер-министр Молдавии Зинаида ГРЕЧАННАЯ, договоренность об этом достигнута в ходе прошедшего в Кишиневе 14 ноября 2008г. заседания Совета глав правительств стран СНГ.

Она отметила, что на саммите в Кишиневе премьер-министры стран Содружества затронули этот вопрос. Подчеркивалось, что сейчас для оплаты российских энергоносителей страны СНГ приобретают доллары, которые затем конвертируются российской стороной в рубли. Возникающие лишние затраты отражаются на цене нефти и газа.

Как отметила премьер-министр Молдавии, в ходе заседания Совета глав правительств СНГ было дано поручение руководителям нацбанков и министерств финансов стран Содружества обсудить возможность перехода в расчетах за поставки энергоносителей на российские рубли для минимизации потерь. Кроме того, достигнута договоренность о том, что главы финансовых ведомств и национальных банков стран СНГ будут тесно взаимодействовать для преодоления последствий мирового финансового кризиса.

Напомним, 14 ноября Россия и Беларусь договорились о переходе на рубли при торговле нефтью и газом.

Как отметил заместитель премьер-министра Беларуси Андрей КОБЯКОВ на церемонии подписания Соглашения о предоставлении Минску кредита на 2 миллиарда долларов, "это будет нашим вкладом в придание рублю статуса региональной резервной валюты".

А.КОБЯКОВ уточнил, что соглашение будет одним из ключевых пунктов плана совместных действий России и Беларуси.

В свою очередь, вице-премьер, министр финансов РФ Алексей КУДРИН отметил, что некоторые компании уже используют рубли в своих расчетах с Россией. "Мы собираемся расширить сферу применения рубля, чтобы это оговаривалось в межгосударственных соглашениях и соглашениях главных хозяйствующих субъектов", - сказал вице-премьер. По его словам, это добровольные соглашения. "Наша задача, чтобы это было еще и выгодно", - добавил он.

Напомним, 5 ноября Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ, выступая с ежегодным посланием к Федеральному собранию, заявил, что Россия должна перейти на расчеты в рублях при экспорте нефти и газа.