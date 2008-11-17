ОПЕК хочет видеть цены на нефть в 70-90 долл за барр.

11:08, 17 ноября 2008
Энергетика
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- министр энергетики Алжира

ОПЕК в нынешних экономических условиях "хочет видеть" цену барреля нефти в диапазоне 70-90 долл. Об этом заявил в минувшее воскресенье председатель конференции ОПЕК, министр энергетики и шахт Алжира Шакиб Хелиль. Его высказывание публикует сегодня лондонская газета Financial Times.

Ш.Хелиль подчеркнул, передает Прайм-ТАСС, что ОПЕК сделает все необходимое с тем, чтобы обеспечить данный ценовой уровень в первую очередь за счет дальнейшего снижения объемов добычи.

"Очень вероятно, что на следующей встрече в Каире мы примем аналогичное (как и на предыдущем заседании) решение, если мы сочтем, что ситуация это оправдывает", - сказал он. Представитель Ирана в ОПЕК Мохаммад Али Хатиби дал в пятницу аналогичный прогноз.

К 8.50 мск декабрьские фьючерсы на американскую легкую нефть снизились на 1,16 долл. до 55,88 долл. за баррель. Январские фьючерсы на нефть сорта Brent потеряли 1,27 долл. до 53,55 долл. за баррель.

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