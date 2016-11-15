Антимонопольный комитет предложил вернуться к индикативным ценам на нефтепродукты

Антимонопольный комитет Украины предложил возобновить практику расчета индикативных цен на розничном рынке нефтепродуктов (на АЗС), которая позволит определять индикаторы стоимости топлива на рынке.

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Об этом сообщила пресс-служба комитета со ссылкой на слова государственного уполномоченного Валерия Полюховича.

«Комитет предложил Министерству энергетики и угольной промышленности, Министерству экономического развития и торговли и Государственной фискальной службе возобновить практику расчета индикативных цен на нефтепродукты», - говорится в сообщении.

Как сообщил УНИАН эксперт по рынку нефти и нефтепродуктов, руководитель Научно-технического центра «Психея» Сергей Сапегин, ранее была приостановлена работа экспертно-аналитической группы при Минэнерго, которая вела расчет этих индикативных цен.

«Эта работу необходимо восстановить, причем нужно разработать и утвердить прозрачную и единую методику расчета индикативных цен на топливо. Эти цены в первую очередь должны быть опубликованы для потребителя. Их задача – ответить на вопрос: насколько обоснованы реальные розничные цены на топливо», - сказал Сапегин, отметив, что госорганы не должны принуждать топливные компании соблюдать эти ценовые индикаторы.

Как сообщал УНИАН, в январе 2016 года Минэнергоугля публиковало индикативные цены на топливо. По данным министерства, тогда индикативная цена на бензин А-92 составляла 18,92 грн/л, бензин А-95 – 19,67 грн/л, дизтопливо – 16,02 грн/л.