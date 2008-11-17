«ЛИНИК» возобновил работу после ремонта

Лисичанский НПЗ (ЗАО «ЛИНИК», Луганская обл.) завершил пусковые работы, которые проводились с начала текущего месяца. 16 ноября 2008 года все основные технологические установки завода вышли на плановый технологический режим.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте общественных коммуникаций ООО «ТНК-ВР Коммерс».

В сообщении отмечается, что в сентябре-октябре 2008 года НПЗ останавливался на капитальный ремонт, во время которого было проведено детальное обследование всех производственных объектов, проведена реконструкция и замена физически изношенного оборудования.

До конца года Лисичанский НПЗ также намерен ввести в эксплуатацию новую установку короткоцикловой адсорбции. Она позволит существенно снизить потребление природного газа, который завод использует в качестве топлива и сырья для производства водорода.

В ноябре ЗАО «ЛИНИК» планирует переработать порядка 425 тыс. тонн нефти и 15 тыс. тонн мазута. До конца текущего месяца завод произведет около 120 тыс. тонн бензинов и свыше 130 тыс. тонн дизельного топлива.

Напомним, до 2004 года Лисичанский НПЗ останавливался на ремонт два раза в год, а основной задачей являлось восстановление нормальной работоспособности оборудования после долгого простоя предприятия. НПЗ, благодаря реализации ТНК-ВР программы развития, в 2004 г. перешел на годовой рабочий цикл, а в 2006 году – на двухгодичный межремонтный пробег.

Начиная с 2000 года ТНК-ВР инвестировала в Лисичанский НПЗ более 350 млн. долл. На эти средства на заводе построено пять новых производственных установок, модернизированы и реконструированы существующие. Предыдущий капитальный ремонт на Лисичанском НПЗ проводился в октябре-ноябре 2006 года.

Справка УНИАН. ТНК-ВР – международный холдинг, который входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти.

Компания была образована в 2003 году в результате слияния нефтяных и газовых активов компании ВР в России и нефтегазовых активов консорциума Альфа, Аксесс/Ренова (ААР).

В Украине ТНК-ВР занимается переработкой нефтяного сырья, оптовой и розничной торговлей нефтепродуктами.