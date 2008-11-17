Россия уменьшит экспортную пошлину на нефть

Экспортная пошлина на вывоз нефти из России в декабре скорее всего составит 192,1 долл. за тонну, что ниже нынешнего уровня примерно на 33% и должно помочь нефтяным компаниям пережить падение нефтяных котировок последних месяцев, сказал Рейтер представитель Минфина РФ.

Правительство пытается заставить нефтяников восстановить экспорт, который они снизили в ноябре примерно на четверть из-за того, что вывоз сырья из РФ стал убыточным при нынешней ставке в 287 долл. за тонну (около 39 долл. за баррель) и цене менее 60 долл. за баррель.

Замначальника таможенных платежей Минфина Александр Сакович сказал Рейтер в понедельник, что экспортная пошлина для декабря рассчитывалась исходя из мониторинга цен на Urals с 15 октября по 14 ноября включительно, согласно новой схеме, предложенной правительством.

Ранее экспортная пошлина на нефть рассчитывалась на основе мониторинга цен на Urals в течение двух месяцев, но в период резко падающих цен такая схема была признана неадекватно отражающей реальность. Новая методика расчета в настоящее время ждет одобрения правительства..

По словам Саковича, экспортная пошлина на светлые нефтепродукты может составить 141,8 долл. за тонну, на темные - 76,4 долл. за тонну.