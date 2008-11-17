Германия и Туркмения намерены расширять экономическое сотрудничество. После встречи в Берлине 14 ноября с президентом Туркмении Гурбангулой Бердымухаммедовым канцлер Германии Ангела Меркель (ХДС) сказала, что Германия намерена поддержать осуществление реформ в этой стране с автократическим правлением. Важным пунктом является помощь со стороны Германии в области добычи нефти и газа. ЕС хочет, чтобы Туркмения поставляла свою нефть в Азербайджан, откуда она затем перекачивалась бы через нефтепровод "Набукко" в Западную Европу. Это должно было бы способствовать сокращению зависимости от российских поставок природного газа.