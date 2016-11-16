Цены на нефть продолжают ралли после резкого скачка в 5% накануне

Нефть дорожала во вторник, поскольку члены ОПЕК готовятся возобновить попытки договориться о конкретных шагах, чтобы достигнуть соглашения об ограничении добычи в условиях продолжительного перенасыщения мировых рынков, сообщает Рейтер.

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Сегодня утром фьючерсы на американскую марку WTI повысились на 0,44 процента до $46,01 за баррель.

Фьючерсы на нефть Brent торговались по $47,21 за баррель, на 0,55 процента выше предыдущего закрытия.

Оба контракта снижались после начала торгов в Азии на фоне данных Американского института нефти (API), указавших на рост запасов нефти в США на прошлой неделе.

Члены ОПЕК пришли к согласию об ограничении добычи в сентябре, но за две недели до встречи 30 ноября между ними и нефтедобытчиками вне организации всё ещё остаются разногласия относительно ключевых деталей.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил, что запасы нефти в США выросли сильнее, чем ожидалось.

По данным API, запасы нефти увеличились на 3,6 миллиона баррелей до 488,8 миллиона за неделю, завершившуюся 11 ноября, тогда как аналитики предполагали, что они вырастут на 1,5 миллиона баррелей.

Управление энергетической информации США (EIA) опубликует официальные показатели в среду.