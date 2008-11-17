Путин: Россия может отказаться от Nord Stream

Россия может отказаться от проекта газопровода Nord Stream и взамен перейти на поставки природного газа в сжиженном виде. Об этом заявил премьер-министр РФ Владимир Путин, сообщает BarentsObserver.com.

На пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Финляндии Матти Ванханенном Путин выразил недовольство тем, как долго некоторые страны ЕС не дают одобрения проекту газопровода Nord Stream. Он отметил, что если этот проект заблокируют, Россия пойдет по пути постройки заводов по сжижению природного газа, сообщает РосБалт.

«Европа должна решить: нужен европейцам трубный газ из России в тех объемах, которые она предлагает, или не нужен. Не нужен — значит, мы не будем строить трубопровод, а будем строить заводы по сжижению и отправлять на мировые рынки этот газ. Вот и все», — сказал Путин.

Матти Ванханен, в свою очередь, поддержал проект трубопровода. «Финляндия придерживается такого мнения, что Центральной Европе нужен российский природный газ, который будет поставляться по этому трубопроводу», — подчеркнул он.

Вопреки тревожным сигналам со стороны премьера Путина, компания Nord Stream рапортует, что проект идет по графику и что нынешний финансовый кризис не отразится на его прогрессе.

Газопровод Nord Stream («Северный поток») протянется по дну Балтийского моря от России (Выборг) до Германии (Грайфсвальд). Его протяженность составит 1200 км. Руководит строительством компания Nord Stream AG. Tрубоукладочные работы на первой линии газопровода завершатся в 2010 году, а первые поставки газа по новому трубопроводу планируются весной 2011 года, после завершения фазы тестирования. При этом на первом этапе планируется строительство первой линии с пропускной способностью 27,5 млрд кубометров природного газа в год. На втором этапе планируется удвоение пропускной способности до 55 млрд кубометров в год за счет сооружения второй, параллельной линии газопровода. Вторая линия будет запущена в 2013 году.