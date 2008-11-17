Россия и Украина подпишут долгосрочные контракты в атомной сфере до конца года

Россия и Украина до конца текущего года подпишут контракты на поставку ядерного топлива для украинских АЭС, строительство завода по производству ядерного топлива в Украине и изготовление ядерного топлива на предприятиях ОАО "ТВЭЛ" из "давальческого" украинского сырья.

Об этом, как передает собственный корреспондент УНИАН в Москве, сообщил сегодня в Москве журналистам президент ОАО "ТВЭЛ Юрий Оленин.

"Переговоры с украинскими партнерами идут хорошо, мы пришли к выводу, что долгосрочные контракты нужно подписывать уже в этом году", - сказал Ю.Оленин.

Он подчеркнул, что "дело сдвинется вперед после подписания протокола предстоящей встречи главы "Росатома" Сергея Кириенко и министра топлива и энергетики Украины Юрия Продана".

Ю.Оленин отметил, что у России есть интерес создать альтернативного поставщика ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР в сотрудничестве с Украиной.

Напомним, 10 ноября министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН в ходе посещения "Машиностроительного завода" в Московской области заявил, что Украина заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с Россией в атомной сфере.

"Украина является крупнейшим потребителем ядерного топлива. Потому что у нас в Украине находится самое большое количество реакторов ВВЭР (водо-водяных корпусных энергетических ядерных реакторов) - больше, чем в России, больше, чем в других странах. И, конечно, мы заинтересованы в серьезном долгосрочном сотрудничестве. И, естественно, с учетом того, что мы не только будем оставаться крупнейшими потребителем, но и планируем в Украине сделать собственное производство ядерного топлива, то, естественно, здесь нам нужна кооперация с российскими коллегами для того, чтобы мы могли строить это производство по оптимальной схеме", - сказал Ю.Продан.

Отметим, ранее президент украинской НАЭК "Энергоатом" Юрий Недашковский заявлял, что Украина намерена до конца текущего года подписать с Россией три контракта, два из которых - по поставкам ядерного топлива для украинских АЭС, один - по обогащению и изготовлению ядерного топлива из украинского сырья.

Контракт по использованию "давальческого" сырья предполагает, что Украина поставит России уран, в России он пройдет необходимое обогащение, а затем из него изготовят ядерное топливо для украинских АЭС. Долгосрочный контракт по поставкам российского ядерного топлива на все АЭС Украины планируется подписать с 2010 года.

Ю.Недашковский также сообщил, что в настоящее время Украина покрывает свои потребности в уране только на 30%, но к 2015 году намерена перейти на полное снабжение украинским топливом украинских атомных станций.

В настоящее время монопольным поставщиком ядерного топлива для украинских АЭС является ТВЭЛ. В 2010 году истекает срок действия долгосрочного контракта на поставку свежего ядерного топлива, заключенного между НАЭК "Энергоатом" и ТВЭЛом.