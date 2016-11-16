Кабмин одобрил уменьшение страхового запаса газа для компаний-поставщиков в 5 раз

Кабинет министров Украины утвердил размер страхового запаса природного газа, которым должны располагать компании-поставщики на случай кризисной ситуации, на уровне 10% от объема запланированных на следующий месяц поставок. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина.

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«Проект постановления Кабмина об утверждении размера страхового запаса газа был разработан министерством… Для избежания кризисной ситуации поставщики природного газа должны создавать страховой запас газа в размере 10% от запланированных месячных объемов поставки газа потребителям на следующий месяц», - сказал, представляя данного решения, замминистра энергетики и угольной промышленности Анатолий Корзун.

По словам советника президента общественной организации «Союз участников либерализации газового рынка» Олега Бакулина, принятие данной нормы завершит законодательный процесс и окончательно установит норму страхового запаса газа на случай кризисных ситуаций в размере 10%.

«Хотя было известно, что с 1 ноября страховой запас не должен превышать 10%, «Укртрансгаз» при принятии номинации от заказчиков услуг по транспортировке газа требовал именно 50%. Кроме того, заказчики были вынуждены держать 50% страхзапаса до 12 ноября, для того чтобы закрыть возможные небалансы за октябрь», - сказал Бакулин.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября Верховная Рада приняла закон, предусматривающий снижение страхового запаса газа, который поставщики газа должны закачать в хранилища до начала поставок потребителям, с 50% до 10% от объема будущей поставки.

По словам депутата Андрея Лопушанского, который представлял данный законопроект в парламенте, высокая норма страхового запаса газа приводила к дополнительным затратам компаний и увеличивала стоимость самой поставки.