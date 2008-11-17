Выявлены более 20 виновных в аварии на шахте им. Засядько

Правительственная комиссия выявила более 20 виновных в прошлогодней аварии на донецкой шахте им. Засядько.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на брифинге заместитель председателя Донецкой ОГА Александр Хохотва.

По его словам, «выводы правительственной комиссии сделаны, там более 20 человек ответственны за это дело (за происшедшую 18 ноября 2007 года аварию на шахте), но решение правительственной комиссии не подписано Турчиновым (первым вице-премьер - министром Украины), который возглавлял эту комиссию, и не утверждено Кабинетом министров».

А.Хохотва также не стал объяснять, кто эти более 20 человек, ответственные за аварию: «Если решение правительственной комиссии не утверждено – наверное, нет дальнейшего хода событий». «Пока никто не наказан, пока есть только предварительные выводы, что об этом говорить», - заключил заместитель губернатора.

Напомним, масштабная авария на донецкой шахте им. Засядько произошла 18 ноября 2007 года на участке №3, на горизонте 1078 м. В результате взрыва метано-воздушной смеси погиб 101 человек. Затем 2 декабря 2007 года во время ликвидации этой аварии произошел повторный взрыв, вследствие которого погибли 5 горноспасателей.