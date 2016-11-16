ProZorro подтвердила результаты тендеров по модернизации ГТС на более чем 4 миллиарда

Объявления о решении филиалов «Укратрансгаза» заключить договоры по реконструции компрессорных станций «Заднепровская» на сумму 1,31 млрд грн, «Ананьев» – 1,37 млрд грн и «Южнобугская» – 1,32 млрд грн размещено на сайте системы.

Общая сумма подрядов на модернизацию трех компрессорных станций «Укртрансгаза» – более 4 млрд грн. Срок выполнения работ – 20 месяцев.

Как сообщалось, 8 и 10 ноября 2016 г. Сумское машиностроительное научно-производственное объединение победило в открытых торгах, проведенных с помощью «ProZorro», на реконструкцию компрессорных станций «Укртрансгаза» – «Заднепровская», «Ананьев» и «Южнобугская». Значительную часть работ (производство всех 9 турбин) будет выполнено на ГП «Научно-производственный комплекс газотурбиностроения «Зоря»-«Машпроект», входящем в концерн «Укроборонпром».

Ранее эксперты отмечали, что компания «Уктрансгаз» приступила к новому этапу модернизации украинской газотранспортной системы. По словам сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, в 2015 году контракт с немецкой компанией FerrostaalIndustrieanlagenGmbH на модернизацию компрессорной станции «Бар» составил 1,817 млрд грн. «Тогда закупка была произведена без использования системы «Prozorro». Благодаря системе электронных торгов удалось провести максимально прозрачный конкурс и привлечь национального производителя, который предложил лучшую цену. В следствии этого, Украина сэкономила полмиллиарда гривень», – сообщил эксперт.

Газотранспортная система Украины состоит из магистральных газопроводов, распределительных сетей, газохранилищ, компрессорных и газоизмерительных станций. ГТС Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире.

Система состоит из магистральных газопроводов протяженностью 37,6 тыс. км в однониточном исчислении, 71 компрессорной станции общей мощностью 5405 МВт. Пропускная способность на границе РФ с Украиной составляет 288 млрд куб. м в год, на границе Украины с Польшей, Румынией, Республикой Беларусь, Молдавией — 178,5 млрд куб. м в год, в том числе со странами ЕС — 142,5 млрд куб. м в год.