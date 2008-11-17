Продан считает невозможным запуск до конца года в аверсном режиме “Одесса-Броды”

Министерство топлива и энергетики Украины продолжает изучать вопрос запуска нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсном режиме, однако заявляет о физической невозможности реализации проекта до конца текущего года.

Об этом УНИАН заявил министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН.

«До конца 2008 это физически невозможно, в 2009 году поработаем», - сказал он.

Существует два предложения от компаний по организации работы нефтепровода в проектном режиме. Один - от «Сарматии», другой - от оффшорной компании.

Однако, как отметил Ю.ПРОДАН, эти предложения не содержат в себе конкретных положений о происхождении и объемах ресурсов. Более того, по его словам, оффшорная компания до сих пор не представила в Минтопэнерго ответы на замечания к проекту соглашения со стороны министерства.

Стоит отметить, что вопрос работы нефтепровода затрагивался во время бакинского Энергетического саммита. Президент Украины Виктор Ющенко тогда высказал убеждение, что премьер-министр Юлия Тимошенко не согласится на использование нефтепровода Одесса-Броды в аверсном режиме.

В.Ющенко сказал, что работа нефтепровода Одесса-Броды в реверсном режиме «является исключительно политическим вопросом», и подчеркнул: «Здесь экономики нет».

Напомним, в начале января т.г. руководство ОАО "НПК "Галичина" и ОАО "Нефтехимик Прикарпатья" обратилось с официальным письмом к Президенту Украины Виктору Ющенко, премьер-министру Юлии Тимошенко и председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Олегу Дубине с просьбой принять решение об "аверсном" функционировании нефтепровода "Одесса-Броды". В частности, руководители НПЗ отмечали, что получили коммерческие предложения о поставках легкой каспийской нефти для переработки на заводах общим объемом не менее 5 млн. тонн в год. При этом отмечалось, что предприятия имеют технические возможности для приема и переработки этого объема нефти.

15 августа Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 июля 2008 года «О безотлагательных мерах по обеспечению работы нефтепровода «Одесса-Броды» по проектному направлению». Президент поручил Межведомственной рабочей группе по проработке вопросов обеспечения работы нефтепровода «Одесса-Броды» по проектному направлению, доработать вместе с ОАО «Укртранснафта» предложения относительно условий предоставления комплекса услуг по транспортировке нефти нефтепроводом «Одесса-Броды» по результатам обсуждения этого вопроса на заседании СНБО.

Использование нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсном режиме было предусмотрено проектом его строительства.

Нефтетранспортный проект «Одесса-Броды» планировался с целью диверсификации поставок нефти на украинские НПЗ и для развития транзитных возможностей страны. Строительство нефтепровода "Одесса-Броды" завершили в мае 2002 года. Магистраль имеет длину 674 км, диаметр трубы – 1020 мм. Мощность первой очереди нефтепровода и терминала составляет 9-14 млн. тонн в год.

Нефтепровод "Одесса-Броды" планировалось использовать для прокачки каспийской нефти в Европу. Украина на протяжении двух лет с момента сооружения безуспешно пыталась договориться о транспортировке каспийской нефти по нему в прямом направлении. Не получив конкретных предложений со стороны компаний, правительство Украины в конце июня 2004 года разрешило использовать трубопровод для транспортировки российской нефти в реверсном направлении.

Таким образом, с момента сооружения нефтепровод используется в реверсном направлении, что предусматривает транспортировку российской нефти из Брод в Одессу и далее - танкерами через черноморские проливы.