Правительство утвердило устав нового оператора украинской ГТС

Кабинет министров Украины утвердил устав нового оператора газотранспортной системы Украины – компании «Магистральные газопроводы Украины», что позволит запустить реальную хозяйственную деятельность предприятия. Соответствующее решение было принято на очередном заседании правительства.

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«Данным решением мы завершаем создание независимого оператора газотранспортной системы. Утверждение устава даст возможность для реального функционирования компании. Хочу также напомнить, что это наши обязательства в рамках энергетического пакета (Третий энергетический пакет – УНИАН), участником которого Украина является», - сказал вице-премьер-министр Владимир Кистион.

Также он добавил, что это решение позволит ликвидировать монополию нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» и даст возможность для развития газового рынка.

Замминистра энергетики Анатолий Корзун отметил, что Минэнергоугля уже направило представление в Нацкомиссию по фондовому рынку и ценным бумагам на выпуск акций компании «Магистральные газопроводы Украины», а также на регистрацию выпуска акций и заключение с Центральным депозитарием договора на обслуживание эмиссии этих ценных бумаг.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году правительство инициировало реформу «Нафтогаза» с целью выполнения требований Третьего энергетического пакета Европейского энергосообщества, предполагающего разграничение функций добычи, транспортировки и поставок топлива конечным потребителям. Тогда же - в 2015 году - Кабмин инициировал передачу «Нафтогаза» из управления Минэнергоугля в управление Министерства экономического развития и торговли. Весной текущего года было завершено формирование наблюдательного совета холдинга.

9 ноября Кабмин принял решение о создании новой компании-оператора газотранспортной системы - акционерного общества «Магистральные газопроводы Украины», 100% акций которой принадлежат государству.

15 ноября Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку зарегистрировала выпуск акций оператора газотранспортной системы «Магистральные газопроводы Украины».