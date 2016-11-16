Преодоление коррупции в энергетической сфере позволит снизить тарифы на 30% – нардеп

До 30% тарифов на жилищно-коммунальные услуги идут на покрытие коррупционной составляющей.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил народный депутат из УКРОПа Виталий Куприй.

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По словам нардепа, массовыми злоупотреблениями на миллиарды гривен сегодня грешит большинство государственных энергетических предприятий, в частности "Укртрансгаз", "Укргаздобыча" и "Укрэнерго".

"Минимум 20-30% в тарифах – это коррупционная составляющая, – заявил Виталий Куприй. – Если ее устранить, если никто не будет воровать, то примерно на треть тарифы можно снизить".

Более того, при условии создания конкурентной среды вместо монополии, существующей сегодня, тарифы можно было бы снизить вдвое, добавил представитель УКРОПа. Он также отметил, что массовых акций протеста в Киеве и регионах можно было бы избежать, если бы власть прислушалась к мнению граждан.

"К сожалению, ни одна ветвь власти не прислушивается к общественному мнению, пока что-то не случится", – сказал Виталий Куприй.