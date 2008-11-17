Granherne завершила разработку ТЭО ЕАНТК

Компания Granherne завершила разработку проекта технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) по заказу международного трубопроводного предприятия "Сарматиа" (Sarmatia, Варшава, Польша).

Об этом сообщил журналистам уполномоченный представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский в понедельник.

По его словам, предварительные результаты исследования были представлены в рамках Энергетического саммита в Баку.

Проект документа предусматривает реализацию проекта ЕАНТК в три этапа: первая очередь – с возможностью прокачки до 10 млн. тонн нефти до Плоцка, вторая очередь – до 25 млн. тонн до Гданска и перспективный этап – организация прокачки до 40 млн. тонн при условии наличия ресурса и возможности организации поставок в таких объемах.

Б.Соколовский отметил, что реализация первого этапа предусматривает достройку нефтепровода на участке Броды – Плоцк с одновременным расширением инфраструктуры терминалов в порту «Южный». Срок реализации этапа – около 2 лет.

При этом Б.Соколовский уклонился от уточнения прогнозной цены реализации первого этапа проекта, отметив лишь, что окончательный объем средств станет известен после определения источников финансирования и механизмов привлечения инвестиционных средств. Он предположил, что, вероятнее всего, на уровне руководства стран – участников проекта будет принято решение о выборе механизма т.н. смешанного финансирования с привлечением кредитных средств, средств госбюджетов стран-участниц, а также других инвестиций. При этом, сообщил чиновник, базовый срок окупаемости проекта, определенный проектом ТЭО, составляет около 14-17 лет.

Б.Соколовский не назвал прогнозного тарифа на транспортировку каспийской нефти по участку Одесса – Броды в аверсном режиме, который брался за основу при разработке ТЭО, отметив, «что он сопоставим с ценой транспортировки в реверсном режиме».

Также Б.Соколовский сообщил, что очередной Энергетический саммит стран – участниц проекта ЕАНТК состоится летом 2009 года, предположительно в Тбилиси. На нем планируется рассмотреть механизмы финансирования проекта.

При этом он добавил, что до проведения саммита стороны договорились подготовить проект технической документации с определением точного маршрута транспортировки нефти, после чего начнется фаза заключения договоров с подрядчиками и производителями оборудования.

«Все это должно начаться в 2009 году, но только после определения источников финансирования», – сказал Б.Соколовский.

Идея проекта строительства Евро-Азиатского нефтотранспортного коридора Одесса – Броды – Плоцк – Гданск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который позволил бы поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы.

23 мая 2003 года в Брюсселе была подписана «Совместная декларация Совета Министров Республики Польша, Кабинета Министров Украины и Европейской комиссии по вопросу предоставления поддержки проекту «ЕАНТК».

12 июля 2004 года в Варшаве было создано международное трубопроводное предприятие ООО МТП «Сарматиа». Его участниками стали: PERN Przyjazn S.A. и ОАО «Укртранснефть».

10 октября 2007 года во время Энергетического саммита в Вильнюсе в присутствии президентов пяти государств состоялось подписание Договора между министерствами Азербайджана, Грузии, Литвы, Польши и Украины о сотрудничестве в энергетическом секторе, а также Договора о присоединении к ООО МТП «Сарматиа» новых участников – GOGC Llc., SOCAR и AB Klaipedos Nafta. Принятые документы окончательно закрепили принципы расширения ООО МТП «Сарматиа».

Уставный капитал общества был увеличен с 2 до 9 млн. злотых. При этом PERN Przyjazn S.A., ОАО «Укртранснефть», GOGC Llc., SOCAR стали владельцами равных долей в увеличенном уставном капитале – по 24,75% каждый, а AB Klaipedos Nafta – владельцем 1%. Договор предполагает возможность присоединения к нему третьих сторон.

24 января 2008 года в Варшаве состоялось внеочередное общее собрание участников МТП «Сарматиа», которые завершили процесс расширения общества и присоединения к нему новых участников.

В марте 2008 года МТП «Сарматия» (в состав которой включено 5 корпоративных субъектов Азербайджана, Грузии, Украины, Литвы, Польши) провела тендер по определению исполнителя ТЭО проекта Одесса – Броды, а 30 марта был объявлен победитель – американская специализированная компания Granherne.