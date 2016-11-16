Саудовская Аравия предостерегла Трампа от запрета импорта нефти в США

Введение запрета на импорт какой-либо продукции, в том числе, нефти не является здоровым шагом, сообщает Прайм со ссылкой на заявление министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха.

"Республиканец Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США, которые прошли 8 ноября. Инаугурация избранного президента намечена на 20 января. Во время предвыборной кампании он обещал обеспечить "полную энергетическую независимость Америки от наших недругов и нефтяных картелей", - говорится в сообщении.

Аль-Фалих выразил надежду на то, что свежеизбранный президент США пересмотрит свои планы после вступления в должность. Министр полагает, что часть риторики Трампа была основана на очень общем взгляде на проблему, и нужно дать ему ознакомиться со всеми ее аспектами.

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"Сейчас США импортируют миллионы баррелей нефти, и "в глубине души избранный президент Трамп увидит пользу, и я думаю, что нефтяной промышленности также будут давать ему советы о том, что блокирование торговли каким-либо товаром не является здоровым", - считает аль-Фалих.

При этом США, импортируя нефть, также "получили огромную выгоду" от возможности свободно продавать "существенное количество" экспортных продуктов, добавил он, и свободная торговля также поддержала процветающую перерабатывающую отрасль и "сланцевую революцию", которая создает "большое количество рабочих мест и экономическую отдачу".

"США по-прежнему являются очень важной частью мировой промышленности, которая взаимосвязана и имеет дело с таким однородным товаром, как нефть. Таким образом, выравнивание с помощью свободной торговли является здоровым для нефти", - заключил министр.