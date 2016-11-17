В Техасе обнаружено крупнейшее месторождение нефти

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

По оценкам службы, там находится в среднем 20 миллиардов баррелей нефти, 16 триллионов кубометров природного газа и 1,6 миллиарда баррелей газового конденсата.

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Отмечается, что запасы этого бассейна в три раза больше тех, что были обнаружены в 2013 году на формации Bakken-Three Forks. Это делает месторождение крупнейшим за всю историю США.

«Тот факт, что это крупнейшее месторождение нефти, которое мы когда либо видели, показывает, что даже в тех районах, которые произвели миллиарды баррелей нефти, есть еще потенциал для нахождения еще нескольких миллиардов», — сообщил координатор программы энергетических ресурсов USGS Уолтер Гидрош.