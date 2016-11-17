Нефть дешевеет на данных о росте ее запасов в США

Мировые цены на нефть в четверг снижаются, продолжая негативную динамику предыдущей торговой сессии, вызванную данными министерства энергетики США об увеличении запасов "черного золота" в стране за прошедшую неделю, сообщает Росбалт.

"Январские фьючерсы на нефть эталонной марки Brent опустились на Лондонской бирже ICE Futures на 0,36% до 46,46 доллара за баррель. Декабрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) просели на 0,33% до 45,42 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

По данным минэнерго США, опубликованным в среду, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 11 ноября, выросли на 5,3 миллиона баррелей - до 490,3 миллиона. Аналитики ожидали значительно меньшего увеличения показателя - на 1,48 миллиона баррелей.

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"После открытия торгов на 47,5 доллара за баррель марки Brent, цена снижалась до 46,9 доллара, затем отскочила к 48,15 доллара и закончила среду чуть ниже открытия, на отметке 47,1 доллара. В конце дня нефть оказалась под давлением из-за того, что статистика Минэнерго США показала рост запасов нефти на 5,274 миллиона баррелей вместо ожидавшихся рынком 1,480 миллиона баррелей", - говорится в обзоре эксперта.

Кроме того, указывает он, днем ранее Международное энергетическое агентство опубликовало доклад о перспективах мировой энергетики.

"В нем, в частности, говорится, что мировой спрос на нефть вырастет, согласно основному сценарию развития, к 2040 году почти на 12% до 103,5 миллиона баррелей в день, а основной вклад в его удовлетворение внесет ОПЕК, доля которой на рынке впервые с 1970 года приблизится к 50% в 2040 году. Сегодня котировки нефти продолжат коррекцию", - предполагает Иосуб.