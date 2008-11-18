«Газпром» в 2009 году перейдет на прямые поставки газа в Украину

С 2009 года ОАО «Газпром» переходит на прямые поставки газа в Украину, сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь председателя правления ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ.

«Мы достаточно спокойно прошли с Украиной прошлый год, надеюсь, в этом году, будет как в прошлый раз. У нас есть основание для таких надежд», - отметил он.

С.КУПРИЯНОВ напомнил, что в начале октября текущего года был подписан «меморандум между премьерами России и Украины».

«Мы на уровне компаний занимаемся воплощением этих договоренностей в жизнь. Мы начнем новый год с чистого листа», - сказал С.КУПРИЯНОВ, добавив, что «для этого надо закрыть все проблемы, которые остались за предыдущие годы - задолженности, объемы газа, которые у совместных предприятий находятся в подземных хранилищах в Украине».

Говоря о размере задолженности Украины за газ, С.КУПРИЯНОВ отказался называть конкретную цифру, с тем, чтобы «никого не пугать». «Это значительная цифра, но мы в процессе ее урегулирования», - сказал он.

По итогам переговоров 11 ноября "Газпром" и "Нафтогаз" договорились, что Россия поставит в 2009 году Украине не менее 55 млрд кубометров газа. Предполагаемые объемы поставок газа Украине на следующий год соответствуют нижней планке на текущий год. В 2008 году Украина платит за поставляемый "Газпромом" газ по 179,5 доллара за тысячу кубов и должна получить не менее 55 миллиардов кубов.

Цена газа для Украины на 2009 год и последующие годы пока неизвестна. Киев надеется, что цена топлива составит порядка 250 долларов за тысячу кубометров.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Олег ДУБИНА сообщил, что украинская компания рассчитывает в течение ноября подписать газовые контракты с "Газпромом" на период до 2019 года.

Ранее, в октябре, РФ и Украина договорились с 1 января 2009 года исключить из цепочки поставок газа стране швейцарского трейдера RosUkrEnergo.

В действующей схеме "Газпром" продает газ швейцарской RosUkrEnergo, своему паритетному СП с двумя физлицами. Этот трейдер в свою очередь на российско-украинской границе перепродает газ государственному "Нафтогазу", который затем часть топлива реализует в пользу стопроцентной "дочки" "Газпрома" - "Газпром сбыт Украина", продающей газ промышленным потребителям страны.