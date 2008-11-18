Строительство ”Северного потока” начнется в апреле 2010 года

Строительство газопровода "Северный поток" (Nord Stream) начнется в апреле 2010 года.

Как передает собственный корреспонденту УНИАН в РФ, об этом сегодня заявил финансовый директор компании-оператора проекта "Норд Стрим" Пол КОРКОРАН на форуме "Газ России".

Он сообщил, что компания уже приступила к процедуре получения разрешения на строительство у берегов Швеции, в следующем месяце планируется начать такие консультации с Данией, Финляндией, Германией и Россией. В ближайшие недели планируется завершить консультации с Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей.

П.КОРКОРАН отметил, что в целом процесс согласования планируется завершить к концу 2009 года, чтобы успеть приступить к строительству. Предполагается, что первая очередь газопровода будет запущена в четвертом квартале 2011 года.

Справка УНИАН. Проект Северо-Европейского газопровода (СЕГ) реализуют «Газпром» и немецкие компании E.ON и BASF. Он обеспечит России прямой доступ на рынок Западной Европы в обход традиционных транзитных стран - Украины, Беларуси и Польши.

Ввод первой нитки нового газопровода в эксплуатацию намечен на 2010 год. Строительство двух участков наземной части СЕГ (Грязовец-Выборг) начался 9 декабря 2005 года. Они будут строиться как лупинги (участки трубопровода, параллельные основному) к существующему газопроводу Грязовец-Выборг.

Пропускная способность первой нитки нового газопровода - 27,5 млрд. кубометров газа в год. Предусматривается строительство второй нитки газопровода и увеличение пропускной способности СЕГ в 2 раза - до 55 млрд. кубометров в год.

Протяженность сухопутного участка Северо-Европейского газопровода с использованием труб диаметром 1420 мм составляет 900 км. Протяженность морской части газопровода - 1200 км. Для подводной части газопровода планируется использовать трубу диаметром 1020 мм, рассчитанную на давление 200 атмосфер.

Комитет акционеров North European Gas Pipeline Company, оператора строительства морского участка Северо-Европейского газопровода, назначил председателем комитета экс-канцлера Германии Герхарда ШРЕДЕРА.

Компания Nord Stream AG является совместным предприятием, образованным с целью планирования, строительства и последующей эксплуатации нового морского газопровода.