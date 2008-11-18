«Газпром» снизил прогноз экспорта газа на этот год до 161 млрд куб м

Российский "Газпром" пересмотрел прогноз экспорта газа на 2008 год в сторону снижения до 161 млрд кубометров.

Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил сегодня на форуме "Газ России" заместитель председателя правления холдинга, глава "Газпром экспорта" Александр МЕДВЕДЕВ.

Напомним, в 2007 году "Газпром" экспортировал 153,7 млрд кубометров газа, прежний прогноз экспорта на 2008 год составлял более 163 миллиардов куб.м.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» - крупнейшая газовая компания мира, занимающаяся геологоразведкой и добычей газа, его транспортировкой и переработкой, а также реализацией газа в России и за ее пределами. Государство является крупнейшим акционером «Газпрома» - на его долю приходится 38,37% акций компании.

«Газпром» располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа. Его доля в мировых запасах газа составляет 16%, в российских - почти 60%. Текущая стоимость запасов углеводородов «Газпрома» оценена в 78 млрд. долл.