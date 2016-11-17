Нацкомиссия упростила правила подключения к электросетям

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, упростила правила подключения к электросетям установок мощностью от 160 до 5000 кВт, которыми располагают многие предприятия, для улучшения условий ведения бизнеса в Украине.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава комиссии Дмитрий Вовк.

«Министерство юстиции зарегистрировало постановление НКРЭКУ, которое упростит подключение к электрическим сетям мощностью до 5 МВт. Ожидаем существенного упрощения (для предприятий при подключении к электросетям – УНИАН) за счет предсказуемости, обязательности и искоренения локального вымогательства со стороны отдельных работников облэнерго», - написал Вовк.

Согласно данному постановлению, для компаний-заказчиков такого присоединения устанавливаются четкие критерии технических условий, например, по проектированию электрических сетей на земельном участке заказчика. Также в документе прописана формула расчета платы за присоединение, которая учитывает мощность установки, стоимость строительства линий электропередач, коэффициент надежности и другие показатели.

«После процедуры юстирования этот документ уже не будет изменен. Для того, чтобы он вступил в силу, необходимо только дождаться его публикации в официальных источниках», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в начале октября эксперт в сфере энергетики от общественной организации «Офис эффективного регулирования» Алексей Оржель заявил, что методика расчета стоимости присоединения объектов бизнеса к локальным электросетям, оператором которых является облэнерго, должна быть прозрачной и базироваться на формуле, которая будет состоять из двух компонентов: стоимости присоединения 1 кВт мощности потребителя и стоимости одного метра расстояния от объекта потребителя до ближайшей подстанции.

Также многие эксперты заявляли о том, что нынешний подход к определению стоимости присоединения нельзя назвать полностью прозрачным и прогнозируемым, что создает коррупционные риски и возможность для облэнерго получать неправомерную выгоду от компаний-заказчиков такого присоединения.