Цены на нефть упали из-за сильного доллара

Цены на нефть упали в часы ранних торгов пятницы, поскольку укрепление американской валюты погасило вновь оживившиеся надежды на договорённость ОПЕК об ограничении добычи.

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Сегодня утром фьючерсы на марку Brent снизились на 29 центов до $46,20 за баррель с предыдущего закрытия.

Фьючерсы на нефть WTI снизились на 43 цента до $44,99 за баррель, сообщает Рейтер.

Укрепление доллара США способствует удорожанию нефти для покупателей из стран с другими валютами.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих оптимистично высказался о возможном ограничении добычи ОПЕК в преддверии встречи основных стран-экпортёров нефти в пятницу.

Представители крупнейших стран-экспортёров нефти - Саудовской Аравии, Алжира, России, Ирана, Кувейта, Ливии, Венесуэлы, Бахрейна, ОАЭ, Катара и Нигерии - встретятся в столице Катара Дохе для обсуждения подробностей возможной сделки об ограничении добычи.