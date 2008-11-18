В Украине остаются без тепла 15,5 тыс. жилых домов - Бойко

Заместитель главы Партии регионов, народный депутат Украины Юрий Бойко заявляет, что по состоянию на 18 ноября - через месяц после официального начала отопительного сезона в Украине - ситуация с его проведением является беспрецедентной с 1999 года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата.

По данным Ю.Бойко, на понедельник, 17 ноября, в Украине не работали Днепродзержинская ТЭЦ, Калушская ТЭЦ (Ивано-Франковская обл.) и 165 котельных. Кроме того, остаются неподключенными к теплоснабжению и горячему водоснабжению 15,5 тыс. жилых домов, 90 детских садов, 120 школ и 65 больниц. Только 12 ноября возобновлено газоснабжение Одесской ТЭЦ.

Отрезанными от теплоснабжения и горячего водоснабжения остаются более 1 800 жилых домов в Днепропетровской области, более 300 - в АР Крым, почти 600 - в Закарпатье, около 130 - во Львове и Львовской области, около 1000 - в Одесской, 750 жилых домов - в Херсонской области.

«Складывается впечатление, что нынешняя власть повторяет Алчевск, но уже в масштабах всей страны», - сказал депутат.

Ю.Бойко считает, что нынешняя кризисная ситуация сложилась вследствие невыполнения правительством обязательств по компенсации местным бюджетам разницы в тарифах на тепловую энергию и горячее водоснабжение.

«Статья 54 Госбюджета Украины на 2008 год предусматривает субвенции местным бюджетам на погашении разницы в тарифах на сумму свыше 3 млрд. гривень. Еще в январе я критиковал эту статью как невыполнимую, предупреждал, что заложниками этой статьи могут стать простые люди. К сожалению, я оказался прав», - заявил Ю.Бойко.

Он сообщил, что на 15 ноября между правительством, местными бюджетами, теплоснабжающими и газопоставляющими организациями в рамках постановления №440 от 25.04.2008 подписаны протоколы на сумму 2,011 млрд. грн. Однако из этой суммы правительство оплатило только 1,25 млрд. грн., просроченная задолженность по субвенциям перед местными бюджетами превысила 750 млн. грн.

«Правительство Юлии Тимошенко увлеклось раздачей социальных подачек избирателям и самопиаром. В результате у него нет средств выполнить свои бюджетные обязательства перед местными бюджетами. Я хочу, чтобы все понимали: люди за газ и тепло платят, не заплатило правительство Тимошенко», - заявил Ю.Бойко.

Депутат подчеркнул, что задолженность правительства по субвенциям не связана с экономическим кризисом и снижением бюджетных поступлений, поскольку сформировалась еще в летние месяцы.

«Вскоре мы услышим очередные ссылки на мировой кризис, какие-то другие причины, мешающие правительству. Это все неправда. Граждане Украины стали заложниками популизма и бездарной политики правительства Тимошенко в финансово-экономической сфере, в управлении государством в целом», - заявил Ю.Бойко.

Постановление Кабинета министров №440 от 25 апреля 2008 г. «О реализации статьи 54 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год» и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» регулирует порядок выделения органам местного самоуправления субвенций на погашение задолженности по разнице в тарифах, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии тарифам, установленным органами местного самоуправления.