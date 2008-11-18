КМУ: долги за газ предприятий ТКЭ должны быть реструктуризованы

Правительство предлагает Минтопэнерго и НАК «Нафтогаз Украины» рассмотреть возможность проведения для предприятий теплоэнергетики реструктуризации задолженности за природный газ, использованный в прошлые периоды, а также выплаты штрафных санкций за несвоевременные расчеты.

Такое предложение содержится в проекте протокола совещания, которое сегодня премьер-министр Украины Юлия Тимошенко проводит с руководителями предприятий ЖКХ, мэрами больших городов и представителями профсоюзов.

Вместе с тем, правительству АРК, областным, Киевской и Севастопольской горадминистрациям поручено принять меры для погашения предприятиями, организациями и населением задолженности за потребленный природный газ, электрическую и тепловую энергию, а также услуги водоснабжения.