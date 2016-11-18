Премьер о тендерах на модернизацию ГТС: имею надежду, что прошли честно и прозрачно

Об этом он заявил сегодня во время Часа вопросов к Правительству в Верховной Раде, отвечая на вопрос относительно тендеров на реконструкцию 3-х компрессорных станций, в которых победило Сумское НПО.

«Есть система ProZorro и есть те, кто участвует как в закупках, так и в продаже. Я имею надежду на то, что этот тендер прошел честно, прозрачно и там нет никаких оснований для того, чтобы он был отменен или пересмотрен», – отметил Гройсман.

По его словам, очень важно, чтобы государственные закупки проводились у национального производителя. «Мы сейчас разрабатываем подходы, которые позволят нашим украинским предприятиям участвовать полноценно во всех государственных тендерах. Для нас очень важно, чтобы каждая украинская гривня была инвестирована в нашу национальную экономику», – отметил премьер.

«Мы максимально будем поддерживать украинские предприятия по производству той или иной продукции с высоким уровнем локализации, с добавленной стоимостью. Для того, чтобы украинцы имели работу и, соответственно, зарплаты», – подчеркнул Гройсман.

Как известно, 8 и 10 ноября состоялись аукционы, проведенные с помощью ProZorro и направлены на реконструкцию компрессорных станций «Укртрансгаза» – «Заднепровская», «Ананьев» и «Южнобугская». Общая сумма контрактов составляет более 4 млрд грн.

Победу в конкурсе одержало Сумское машиностроительное научно-производственное объединение. Значительную часть работ (производство всех 9 турбин) будет выполнено на ГП «Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря»-«Машпроект», входящего в концерна «Укроборонпром».

«Сумское машиностроительное научно-производственное объединение (СНПО) обеспечивает работой более 7 тысяч жителей Сумской области. На ГП «Зоря» – «Машпроект» (в структуре концерна Укроборонпром) работает 11,5 тысяч жителей Николаевской области.

Ранее оба предприятия отказались от сотрудничества со страной-агрессором, куда поставлялось более 60% произведенной продукции.